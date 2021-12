VLAHOVIC, Siparietto con un bimbo nel riscaldamento

Un bel gesto di Dusan Vlahovic durante il riscaldamento di Fiorentina-Benevento. Come mostra un video pubblicato sui social, l'attaccante serbo si è soffermato con un bambino in parterre di tribuna andandolo a salutare e chiedendogli: "Come stai? Ci vediamo dopo?". Ancora più dolce la risposta del bambino che fa i complimenti a Vlahovic: "Contro la Salernitana hai fatto un bellissimo gol".