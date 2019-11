VLAHOVIC, Devo avere continuità. Su Ibra e CR7...

L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina nel consueto appuntamento del "Team Talk": "Per me è importante fare gol ogni partita. Gli attaccanti vivono per il gol. Questi due gol con il Cagliari non valgono niente perché non siamo riusciti a vincere. Spero la prossima volta di segnare gol decisivi per portare la vittoria alla squadra. Devo lavorare di più, migliorarmi ancora e avere continuità. Se vuoi giocare a questi livelli devi essere sempre al top e devi vivere per il campo.

Su Nicola Caccia: "Era un attaccante fortissimo. Dopo ogni allenamento lavoriamo tanto in maniera personalizzata".

Sull'andare con la Primavera: "Per me non è un passo indietro, a me fa piacere giocare con loro e aiutarli. Voglio ringraziare il mister Bigica e il suo staff. Grazie a loro sono cresciuto tantissimo".

Sui giovani: "Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno cercando di mettere il mister in difficoltà, e cercare di essere sempre più bravi".

Sulla società: "E' sempre un piacere vederli vicini a noi. Sopratutto quando vedi il presidente che porta entusiasmo. E' veramente bello quando qualcuno della società ti sta così vicino".

Sulla sconfitta di Cagliari: "E' una sconfitta che brucia molto. Adesso dobbiamo dare tutto per riprendere il nostro cammino e ritrovare la vittoria".

Idolo: "Ibrahimovic. Quando ero giovane guardavo lui. Ha fatto tantissimi eurogol. Questo mi ha colpito tanto. Per come stile di gioco mi piacciono sia Ibrahimovic che Van Basten. Per come professionalità dico Cristiano Ronaldo perché lui ha fatto un grande lavoro ed è un vero professionista. E' un esempio per tutti".