VLAHOVIC, Contento per il gol. Grazie ai "senatori"

Grande soddisfazione per il giovane attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, che ieri sera ha trascinato insieme a Mitrovic la sua Serbia nella vittoria contro l'Irlanda per 3-2. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal portale mozzartsport: "Sono contento per il gol, ma ancor di più per la vittoria. Non sarebbe potuta iniziare meglio quest'avventura, spero davvero che continueremo tutti così. I giocatori più esperti mi hanno reso più facile adattarmi, mi hanno accolto molto bene nello spogliatoio e per me è stato semplice inserirmi. Ora testa al Portogallo, fra pochi giorni avremo una partita ancora più difficile".