Viviano critico sulla Fiorentina: "Tanti investimenti, ma mai in Champions in 15 anni"

vedi letture

Emiliano Viviano, ex portiere viola e grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto su TvPlay per commentare la situazione del club alla vigilia della fine del campionato:

"Zero qualificazioni in Champions negli ultimi 15 anni: credo che la società debba farsi delle domande. Se il materiale umano non era sufficiente? Io rispondo chiedendo: c'è mai stato un allenatore davvero in grado di raggiungere la Champions dopo gli investimenti fatti?"

Viviano ha poi ricordato: "C'è stato l’anno dei 70 punti e del quarto posto della mia Fiorentina, che però non bastarono per andare in Champions. Non voglio attaccare nessuno, ma questo è un progetto che non ha avuto continuità nel tempo."