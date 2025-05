Udinese-Fiorentina: tutte le opzioni per seguire la partita in TV

Domenica, alla Bluenergy Arena di Udine, andrà in scena Udinese-Fiorentina, gara valida per l’ultima giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Gli abbonati potranno seguirlo su smart TV compatibili con l’app DAZN oppure tramite dispositivi come Sky Q, TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, e console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su FirenzeViola.it