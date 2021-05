VITALE, Rocco ha speso troppo. DV9? 3 mln e bonus

Intervistato sui temi più caldi di casa Fiorentina, Pino Vitale ha parlato così: “Commisso? È stato mal consigliato. Magari poteva aspettare. È chiaro che non sia contento delle annate fatte, ma non lo è nessuno. A certi vertici non si può tacere. La gente critica, i tifosi criticano, anche se ora non lo possono fare allo stadio e lo fanno tramite le radio. Spesso i giornalisti riportano quello che dice la gente. Il “no” di Gattuso? Un allenatore ti dice di no perché non ti ritiene all’altezza di un programma per loro. Ci sono rimasto male del possibile no di Gattuso. Speravo che venisse a Firenze, è un allenatore bravo e con carisma. Ma ci sono tanti tecnici, l’importante è che la Fiorentina e Commisso l’anno prossimo facciano qualcosa di importante, altrimenti la gente… Credo che Commisso sia venuto pieno di entusiasmo. Dice di aver speso 385 milioni di cui 80 per il bellissimo Viola Park. Ma Firenze è conosciuta nel mondo, non sono i personaggi a farci conoscere, siamo noi a far conoscere loro. Secondo me ha speso troppo, qualcosa poteva risparmiare. Ora qualche investimento deve farlo per invogliare giocatori a venire a Firenze senza coppe: si può fare, è possibile. Pradè? Penso che Commisso abbia già deciso tutto. Vuole aspettare la fine del campionato e non ha voluto rivelare i programmi alla stampa. Penso che lunedì presenterà il piano del futuro. Vlahovic? Occorre fargli un contratto di 3 milioni con dei premi in caso di obiettivi particolari. Poi se l’anno prossimo la Fiorentina non farà una squadra da vertice, è giusto che vada. Ma quest’anno deve tutto alla Fiorentina ed è giusto che resti".