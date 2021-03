VITALE, Rimasto male per Cesare. Squadra dimentica

L'ex ds Pino Vitale ha detto la sua sulle dimissioni rassegnate da Cesare Prandelli: “All’inizio ci sono rimasto malissimo, ma Prandelli ha dato sempre le dimissioni: in Nazionale, alla Roma, alla Fiorentina. Non se la sentiva più di portare avanti questo percorso. I giocatori hanno una grande forza, che dimenticano tutto: situazioni come Prandelli non sono alla portata di tutti, lui in questo caso ha pensato a tutti. La squadra fa il suo e conosce Iachini, che è abituato a certe situazioni. A Cesare non interessava il contratto, voleva rimettersi in gioco, poi ha sentito questo malessere, cosa successa a tanti come Sacchi e Agroppi, quindi ha rinunciato. Giusto così. E non sono tanti quelli che vengono via perdendo tutti i soldi. Iachini? Lui non ha voluto perderli. Sulla salvezza è abituato a certe situazioni, sono sicuro che la porterà in porto alla grande. Società? Ora c’è tutto il tempo per poter programmare: allenatori che hanno fatto bene ce ne sono, Juric, Gattuso, De Zerbi, Italiano... Bisogna capire che vuol fare la Fiorentina perché in teoria c’è anche Sarri”.