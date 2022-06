VITALE, Italiano? Ma quale rinnovo. I dirigenti viola...

Il dirigente Pino Vitale si è soffermato sulle questioni più spinose del calciomercato viola ai microfoni di Rtv 38 durante Zona Mista: "Per me i dirigenti non fanno gli interessi della Fiorentina o di Commisso. Perché si deve rinnovare il contratto di Italiano? Datemi un valido motivo, ci si consegna... Io a Italiano darei dei soldi in più, magari 200mila euro, ma il contratto non glielo allungo. Da dirigente andrei anno per anno e lo dico premettendo che sono per Italiano, per me è tra i migliori giovani. Però il jolly in mano non glielo do. Ho fiducia in Pradè, ma è la stessa che davo ad Antognoni anche quando non faceva nulla. Quando ho potuto parlare con Daniele gliel'ho detto, deve imporsi. Lui non è uno che ha bisogno di mangiare, è di personalità e ha fatto tanta Serie A, a volte dovrebbe dire a Joe (Barone, ndr) chi c'è da comprare. E poi ci vuole un dirigente che negli spogliatoi, dopo le sconfitte, canti le messe. Perché ai giocatori serve questo. Diamo delle regole: la società compra i giocatori, l'allenatore lavora con loro. Su Torreira però lo ridico, per me la Fiorentina ha fatto bene come strategia, perché dovrei dare 15 milioni per uno che Arteta non vuole neanche vedere? Il prezzo al massimo deve essere dimezzato".

Che ne pensa di Zurkowski?

"L'Empoli lo dovrebbe riscattare e penso proprio che sia giusto che la Fiorentina paghi il milione di mezzo di euro per il contoriscatto, hanno lavorato bene. Ma va assolutamente riportato a Firenze, lo dico perché l'ho visto giocare".

Odriozola lo riprenderebbe?

"A me piace, ma sono davvero tanti soldi... E la Fiorentina dovrà comprare ma anche vendere, ci sono diversi giocatori da dare via".

Farebbe Milenkovic per Pinamonti?

"Sì, subito. E prenderei Acerbi".