VIOLA, Oggi e domani al lavoro presso Coverciano

Allenamento pomeridiano spostato oggi e domani per la Fiorentina: i viola infatti lavoreranno sia alle 17 di oggi sia nella doppia seduta di domani presso il centro tecnico federale di Coverciano, casa della Nazionale azzurra. Questo perché sia il centro sportivo “Davide Astori” sarà oggetto di alcuni lavori di miglioria del manto erboso nelle prossime 48 ore sia perché lo stadio Franchi non potrà essere utilizzato in quanto l’impianto stesso è un cantiere aperto per i lavori che ormai da inizio estate interessano le due curve. Il lavoro della formazione di Montella, dunque, sarà spostato per le prossime tre sedute presso la casa degli azzurri.