VIOLA, Occhi su Sissoko ma ci sono Lazio e Bologna

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com tre squadre italiane sarebbero sulle tracce del calciatore dello Strasburgo Ibrahima Sissoko. Si tratterebbe di Lazio, Fiorentina e Bologna. Centrocampista classe 1997, Sissoko andrà in scandenza a giugno e quindi sarebbe un affare a parametro zero. Al momento la Lazio sembra la squadra più interessata ma sul maliano, che in questa stagione ha fornito 3 assist in 25 presenze fra Ligue 1 e Coupe de France, avrebbero messo gli occhi anche viola e felsinei.