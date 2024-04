VIOLA, Imbattuti in 10 gare di fila in Europa, mai prima d'ora

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche dopo uno 0-0 abbastanza scialbo in casa del Viktoria Plzen, nell'andata della sfida valevole per i quarti di finale di Conference League, arriva un record raggiunto da Vincenzo Italiano come allenatore della Fiorentina.

Rimanendo imbattuta sul campo dei cechi, infatti, la squadra toscana ha raggiunto per la prima volta nella sua storia le 10 partite consecutive in Europa senza mai perdere. "Solidità", riassume il portale di raccolta statistica Opta.