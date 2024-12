VIOLA, Fin qui 7° panchina più preziosa in Serie A

Arrivati alla 15° giornata di campionato il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica delle panchine mediamente più preziose della Serie A in questo avvio di stagione. In questa speciale graduatoria la Fiorentina è settima con una panchina che in media per gara ha avuto un valore totale di 101 milioni considerando tutti i giocatori pronti a subentrare. In testa ci sono le due milanesi con l'Inter prima e il Milan secondo. I nerazzurri hanno un valore medio di mercato per gara in panchina di 172 milioni, mentre i rossoneri di 170. Terzo gradino del podio per la Juventus con 131. Davanti alla formazione di Palladino ci sono anche Napoli, Bologna e Roma. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la top10: