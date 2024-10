VIOLA, Continuiamo così. Il motto social di Beltran e Dodo

FirenzeViola.it

Pomeriggio di gioia quello di oggi al Via del Mare per la Fiorentina che ha battuto il Lecce per 6-0. Dopo i post di Cataldi, Colpani e Parisi, che hanno esultato per le loro prime reti in maglia viola, anche Lucas Beltran, al primo centro stagionale, ha espresso la sua gioia sui social. Sia l'argentino che Dodo si sono complimentati con i compagni per la vittoria pensando però già alla prossima gara. "Continuiamo così" infatti è il commento usato da entrambi. Di seguito i post Instagram ufficiali dei due calciatori gigliati: