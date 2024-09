VIOLA, 22 giocatori in prestito: un record. 6° per valore

FirenzeViola.it

Nel mercato di oggi è ormai molto comune la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Tanto che il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle formazioni con il maggiore valore di mercato girato in prestito. Tra queste anche la Fiorentina che è sesta nella speciale graduatoria con un valore totale di 79,7 milioni di Euro. I viola però hanno il record di 22 calciatori prestati. Prima posizione per il Napoli che, grazie soprattutto al prestito di Osimhen al Galatasaray, ha raggiunto la quota di quasi 166 milioni con 21 calciatori. Secondo posto per il Chelsea con 165 milioni divisi in 14 giocatori, mentre terzo gradino del podio per il Psg (142,5 milioni di Euro).