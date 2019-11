VIDEO, Ribery: "Pallone d'Oro? Feci di tutto ma.."

Franck Ribery, instervistato per DAZN dall'ex centravanti viola Luca Toni, ha così risposto alla domanda su quanto sia stato deludente non riuscire a vincere il Pallone d'Oro nel 2013, anno in cui il francese ha conquistato cinque trofei con il Bayern Monaco: "E' stato un momento molto difficile per me, perché quando vinci tutto da protagonista e fai il massimo, anche fuori dal campo, oltre che essere decisivo con la nazionale... cosa devi fare di più per vincere il Pallone d'Oro?".

Di seguito il video con la domanda di Toni e la risposta di Ribery: