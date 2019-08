VIDEO, Il primo gol viola di Franck Ribery

La Fiorentina è scesa in campo questo pomeriggio per l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani con il Napoli. Sulle tribune del Franchi, ad assistere alla seduta, la dirigenza viola al gran completo.

🇮🇹 Tutti insieme a seguire la rifinitura in vista del Napoli| 🇺🇸 Taking in Fiorentina's last training session before the @sscnapoli game #ForzaViola#QuesteÉFirenze #FiorentinaNapoli pic.twitter.com/6aOH1OLOTg — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 23, 2019

Primo gol viola - seppur in allenamento - per Franck Ribery. FR7 ha trovato la rete con un bel destro al volo dal limite dell'area di rigore tra gli applausi dei compagni e della società gigliata. Questo il video: