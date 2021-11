VIDEO, Allenamento: Bonaventura-gol a ripetizione

"Jack is on fire", così gli account social della Fiorentina presentano una serie di video estratti dall'allenamento di oggi, nei quali Jack Bonaventura segna a ripetizione. Con lo scavetto su rigore, poi due volte su assist di Benassi, infine in un esercizio dal limite dell'area. L'unico centrocampista viola ad aver segnato in campionato, continua a farlo anche in allenamento. Ecco il video: