Verso Fiorentina-Inter, emergenza a centrocampo: anche Adli in dubbio

In casa Fiorentina destano preoccupazione le condizioni di Andrea Colpani e Danilo Cataldi, ai box negli ultimi giorni e da valutare nell'allenamento in programma nel pomeriggio. Ma non sono solo in dubbio per Fiorentina-Inter di giovedì - gara che riprenderà dal 17', ovvero dal momento della prima interruzione avvenuta il primo dicembre scorso, una mini-partita nella quale Palladino per regolamento non potrà schierare i nuovi acquisti di gennaio -: ai due si aggiunge anche Yacine Adli, che ha saltato la sfida col Genoa di domenica per squalifica ma non al 100%.

Lo ha rivelato lo stesso Raffaele Palladino nella conferenza stampa di oggi: "Saremo pochissimi, ovvero 14 per l'esattezza con due giocatori che contiamo di recuperare. Siamo pochi ma vogliamo fare una grande partita, dobbiamo essere ancora di più squadra. Cercheremo di mettere in difficoltà l'Inter, aggregando anche qualche ragazzo della Primavera. Cataldi e Colpani sono in recupero ma anche Adli ha preso un colpo alla caviglia". Un'emergenza, o poco ci manca, soprattutto a centrocampo, dove gli unici calciatori abili e arruolabili ad ora sono Rolando Mandragora e Amir Richardson".