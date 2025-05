Verona con Sogliano e Zanetti per un'altra stagione, in settimana incontro decisivo

Ormai chiusa la stagione di serie A, è tempo di bilanci e di programmazione per molte squadre. Il Verona, che ha raggiunto la salvezza all'ultimo tuffo, ha intenzione di proseguire con la coppia ds-tecnico di questa stagione, ossia con Sean Sogliano e Paolo Zanetti: con la salvezza raggiunta infatti è scattato il rinnovo automatico per il tecnico vicentino mentre il ds ha ancora un altro anno di contratto e il club è intenzionato a proseguire con entrambi per la prossima stagione, come scrive Tuttomercatoweb, parlando di un incontro la prossima settimana per ufficializzare il tutto.