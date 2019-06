VERETOUT, Viola dice no a 16 mln più bonus dal Milan

Stando a quanto riportato da sportmediaset.it la Fiorentina avrebbe rifiutato la prima proposta ufficiale del Milan che ammontava a 16 milioni più bonus per Jordan Veretout. I viola vorrebbero cedere il centrocampista, ma non trovano ancora l'accordo con nessuna squadra alle proprie condizioni. Il club gigliato infatti avrebbe rifiutato anche un'offerta di 27 milioni da parte del Napoli, il che fa pensare che sia molto difficile chiudere l'operazione con il Milan che, in ogni caso, valuta il francese come un'alternativa a Sensi con il quale l'affare è pressochè concluso.