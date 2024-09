VERETOUT, Trova squadra in Ligue 1: accordo col Lione

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nonostante la finestra estiva del mercato sia ufficialmente finita il 30 agosto nei maggiori Paesi europei, i club francesi possono ancora effettuare un trasferimento e per questo motivo, l'Olympique Lione non ha smesso di pensare a Jordan Veretout: la squadra che ha accolto anche Tessmann in estate ha già raggiunto qualche giorno fa l'accordo con l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina, che ha dato l'ok a un significativo taglio dell'ingaggio pur di lasciare la squadra di Roberto De Zerbi.

Nella notte sarebbe stato trovato l'accordo definitivo tra i due club: l'Olympique Marsiglia, secondo quanto riferito da Footmercato, avrebbe accettato un'offerta di 4 milioni di euro più 2 di bonus, a cui sarà aggiunto un 25% sulla plusvalenza della rivendita. Veretout firmerà un contratto biennale e arriverà a Lione nel pomeriggio.