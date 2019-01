VERETOUT, No stop a ricerche per Sala. Astori...

Il centrocampista Jordan Veretout ha parlato del giocatore del Emiliano Sala, scomparso nella Manica nella tratta aerea da Nantes a Cardiff: "Abbiamo trascorso qualche giorno insieme ed è davvero un ragazzo gentile e sempre con il sorriso in volto. Adesso è un momento difficile però finché c'è una minima speranza non bisogna fermare le ricerche, anche per la famiglia e per tutti gli amici che ci credono ancora e lo sostengono" Il francese è tornato a parlare anche della morte di Davide Astori: "Quando siamo dovuti scendere in campo è stato molto difficile e molto doloroso. Anche se la situazione che abbiamo vissuto noi è molto diversa da quella che sta vivendo la gente a Nantes per quanto riguarda Sala. Davide è morto, mentre Emiliano non lo sappiamo..."