VENUTI, Sua la performance atletica del mese

Tramite il proprio profilo Twitter la Fiorentina ha comunicato il Man of the Month per quanto riguarda le prestazioni atletiche: il migliore di aprile per chilometri percorsi e velocità massima è Lorenzo Venuti, esterno che nell'ultimo mese ha collezionato 330 minuti imponendosi come titolare della corsia destra e servendo anche un assist nell'ultima partita col Bologna.

| ATHLETIC PERFORMANCE OF THE MONTH



330 Minuti giocati

10,1 Km percorsi per partita

️ 33,33 Km/h di velocità massima



L’Athletic Performance of the Month di Aprile è di Lorenzo Venuti



Powered by #4PlusNutrition #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/PsJS0M1zfD — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 6, 2021