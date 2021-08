VENEZIA, Nessun positivo, ma l'isolamento prosegue

Nessun positivo in casa Venezia dopo il giro di tamponi di ieri. Lo ha comunicato il club lagunare sul proprio sito: "Venezia FC informa che i tamponi molecolari a cui si è sottoposto l'intero gruppo squadra nella giornata di ieri hanno dato esito negativo. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra prosegue nell'osservare l'isolamento fiduciario. Questa procedura permette a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consente contatti con l'esterno del gruppo. La Società rimane pertanto in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".