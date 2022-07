VELAZQUEZ, Lo Celso? Perfetto nel gioco di Italiano

Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese nel 2018 ,ha parlato in vista della prossima stagione della Fiorentina. Queste le sue parole: "Per me la Fiorentina ha fatto una scelta coraggiosa con Italiano, un allenatore che ha fatto benissimo prima in Serie B e poi in A. Dopo anni di difficoltà della Fiorentina, un allenatore di livello e con un'idea propositiva era l'ideale: potrà diventare un tecnico top nei prossimi anni. La Fiorentina è una squadra bella, la vedo differente, nella città più bella del mondo e con un livello elevatissimo, nella quale abbiamo visto tanti campioni. Pradè è un amico e penso che stia facendo un grande mercato: è uno dei migliori dirigenti italiani.

Jovic? Lo conosco fin dai tempi del Benfica, ha bisogno del contesto giusto per fare bene. É un attaccante dinamico, ma deve sentire la fiducia. Penso che in una squadra come la Fiorentina possa fare una stagione di spessore e di livello. Mandragora? Rolando è un ragazzo al quale voglio molto bene. A livello calcistico può fare ancora un percorso straordinario, posso solo parlare bene di lui, con me ha fatto bene, lui capisce il gioco in maniera importante, fa giocare la squadra e pensa come migliorare. A livello tattico è sopra la media. Quanto a Lo Celso dico che lo vedrei sicuramente adatto al calcio di Italiano, visto che anche al Villareal ha fatto una bella stagione. É molto versatile e potrebbe aiutare tanto la Fiorentina.