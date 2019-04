VARGAS, La Juve ci riprova per giugno

La Juventus è tornata in cima alla classifica, e come ai tempi pre-calciopoli, il calciomercato sembra essere solo cosa sua. In effetti la vecchia signora è quella con la maggior capacità di spesa nel campionato italiano e su questa disponibilità si può ipotizzare qualsiasi trattativa. Quel che è certo per ora è che l'interesse per i talenti viola è concreto, ma da qui ad arrivare ad una trattativa vera e propria ce ne corre. Il nome di ieri era quello di Jovetic che attualmente è sui taccuini di mezza Europa, mentre il nome del giorno è quello di Vargas: la Juve vorrebbe concludere la doppia trattativa per giugno, però il solo peruviano, che molto probabilmente verrà messo sul mercato, è una possibilità molto concreta, dopo la trattativa e la mancata fumata bianca dell'estate scorsa che obbligò i bianconeri a buttarsi su Elia che non ha convinto in questa prima fase di campionato.