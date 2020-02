VAR, Data storica: stasera debutta in Europa League

Dopo l'introduzione in Champions League, avvenuto nella scorsa stagione, il VAR finalmente farà il suo debutto anche in Europa League a partire da questa sera. In occasione dei match di andata dei sedicesimi di finale, tutti i campi interessati (compresi quelli dell'Inter e della Roma) saranno quindi dotati del supporto tecnologico. Una giornata storica, dunque, come ha sottolineato nelle scorse ore Rosetti, il presidente della Commissione Arbitri UEFA: "Crediamo che il VAR sia un progetto cruciale per il calcio".