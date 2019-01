VANNUCCI, Pandolfini resterà nel cuore dei tifosi

L'assessore allo Sport Andrea Vannucci ha commentato la notizia della scomparsa di Egisto Pandolfini, ex giocatore e dirigente della Fiorentina: "Grande dispiacere per la scomparsa di una vera gloria viola, che resterà nel cuore di ogni tifoso sia come giocatore che come dirigente. Sono vicino alla famiglia in un momento di lutto che addolora la città e il mondo del calcio italiano".