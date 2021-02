VALENTI, Conte deve ammettere gli errori. Commisso...

Alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Inter il conduttore Giacomo "Ciccio" Valenti, grande tifoso nerazzurro, ha parlato di cosa aspettarsi dal match del Franchi, partendo dal momento della squadra di Conte: "Penso che l'ambiente abbia digerito la sconfitta con la Juve senza troppi patemi: è una sconfitta che pesa ma non compromette il passaggio in finale di Coppa Italia; ci sono stati motivi per questo k.o., anche legati alle assenze. Ora c’è da pensare al campionato.Handanovic protagonista in negativo negli ultimi mesi? Provo tanto affetto per lui, c’è stato un periodo in cui faceva i gol con le sue parate, per diversi anni ci ha tenuto a galla. Penso però che sia anche il tempo di guardare al futuro: mi ricordo quando Toldo, quando arrivò Mancini, si fece da parte per far crescere Julio Cesar; possiamo contare su alcuni portieri interessanti come il figlio di Stankovic e Radu, punterei su di loro. Conte? Credo che sia un ottimo allenatore ma con un grosso limite: non riesce a riconoscere quando sbaglia. Se migliorasse anche nel non trovare scuse dopo giornate storte sarebbe uno dei migliori in circolazione. Certo che non possiamo lamentarci dei risultati, prima di fare polemica ci dovremo ricordare degli anni recenti.

Infine, un parere sul presidente viola Rocco Commisso: "Amo i personaggi genuini come lui, mi piace molto la sua schiettezza, mi auguro possa riportare la Fiorentina dove si meriti e che la squadra torni a vincere, a cominciare magari da sabato...".