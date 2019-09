VALCAREGGI, Viola possono fare 60 punti, anche 65

Chiacchierata di fine mercato a TMW per Furio Valcareggi. Tanti temi, a partire dalla rinnovata Fiorentina di Commisso: "Aver tenuto Chiesa è stata una prodezza che merita nove in pagella. Per i nuovi acquisti non ne conosco molti, ma credo che siano giocatori validi, mi fido di Pradè, sarà una buona squadra che potrà fare una sessantina di punti. se poi saranno bravi anche sessantacinque".