VALCAREGGI, Via tutti a parte Muriel. Pjaca ha fatto...

Furio Valcareggi, agente di mercato è intervenuto così riguardo a chi dovrebbe rimanere, a suo avviso, nella squadra del prossimo anno tra i calciatori attualmente in rosa: “Lafont via, Pezzella non lo so, Muriel lo terrei. Biraghi, Benassi, Simeone, Milenkovic, Hugo, Dabo, Edimilson, Mirallas, Ceccherini, Laurini, Veretout, Norgaard e Gerson tutti via. Chiesa andrà via da sé, penso alla Juve, anche se vorrei rimanesse. Pjaca non è mai arrivato in pratica, quindi non può andarsene. Questo è quello che farei io, ma non è facile cederli tutti questi tonni. Pjaca ha fatto un unico passaggio giusto, quello che dà inizio alle partite…”