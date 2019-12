VALCAREGGI, Emre Can per Chiesa? No, solo soldi

Il noto manager Furio Valcareggi, da sempre vicino alle vicende viola, ha dato il suo punto di vista sul caso Chiesa e sulle sue prospettive di mercato. Ecco le sue parole: "Lo scambio tra Chiesa ed Emre Can? Federico vuole andare via, lo dice la cronaca e un po' tutti. Commisso ha fatto un capolavoro, lo ha tenuto. Ora credo non ce la faccio più e stanno facendo un po' di valutazioni per darlo via a giugno. Spero che faccia bene e non vada via subito. Bisogna che si tranquillizzi, per il suo futuro. Lo scambio con Emre Can non ci sarà, solo soldi per lui".