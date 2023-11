V. PARKING, È già in stand by: chiesti approfondimenti

FirenzeViola.it

Il progetto del Viola Parking, l’area di sosta per i tifosi a servizio del Viola Park, è già in stand by. Come scrive QuiAntella.it, la Commissione urbanistica che che si è riunita ieri pomeriggio, ha deciso all’unanimità di eliminare l’esame della richiesta avanzata dalla Fiorentina dall’ordine del giorno del consiglio comunale convocato per domani, mercoledì 29 novembre. L’ipotesi è di un rinvio alla seduta del consiglio comunale che si terrà a dicembre (probabilmente il giorno 21).

La Fiorentina ha chiesto di poter realizzare il parcheggio temporaneo per i tifosi in attesa che venga costruito quello al capolinea della tramvia. A questo scopo ha firmato un preliminare di acquisto di un’area di circa 6 ettari con l’attuale proprietà (Dorin) subordinato all’approvazione del progetto da parte del Comune e della Soprintendenza. In commissione sono emerse alcune perplessità sul rispetto delle condizioni che la legge prevede per la concessione di una deroga alle normative urbanistiche. Il terreno è, infatti, a destinazione agricola e, allo scadere della convenzione che Fiorentina e Comune di Bagno a Ripoli dovranno firmare, cioè quando entrerà in esercizio la tramvia, dovrà essere ripristinato nella situazione attuale entro 60 giorni, pena l’acquisizione pubblica dell’area.

La Commissione urbanistica ha deciso di chiedere un approfondimento agli uffici tecnici e legali del Comune, oltre al parere dell’Ufficio viabilità, sull’applicazione della deroga al Piano operativo (cioè le regole urbanistiche per la zona). Il Viola Parking si estenderebbe su una superficie di 53.370 metri quadrati, con una capienza di 490 posti auto e 60 per motorini. Previste 330 nuove alberature e superficie del terreno che resterà permeabile grazie ad una copertura in tessuto/non tessuto e ghiaia. L’accesso dovrà essere creato attraverso una viabilità che parta da via Nave a Rovezzano. La richiesta della Fiorentina di fare l’ingresso da via Villa Cedri è stata bocciata dall’Ufficio viabilità del Comune.