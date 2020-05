USA, Il Covid non ferma Rocco: patrimonio cresce

L’Institute for policy studies di Washington ha calcolato la variazione della ricchezza dei miliardari statunitensi durante l’epidemia da Sars-Cov-2 e, udite udite, in questo periodo non solo il loro numero è aumentato da 614 a 629, ma la loro ricchezza è cresciuta a dismisura. Tra il 18 marzo e il 10 aprile la ricchezza combinata dei miliardari americani è aumentata di 282 miliardi di dollari, quasi il 10% in più in poche settimane e il patrimonio netto totale di tutti i miliardari Usa è così salito a 3.229 miliardi di dollari. Tra l’inizio del 2020 e il 10 aprile almeno 34 dei 170 miliardari più ricchi degli Stati Uniti hanno visto aumentare la loro ricchezza di decine di milioni di dollari. Per 8 di loro l’incremento patrimoniale è stato superiore al miliardo di dollari, e oltre a Jeff Bezos troviamo: MacKenzie Bezos (ex moglie di Jeff e azionista di Amazon), Eric Yuan (Zoom), Steve Ballmer (Microsoft), John Albert Sobrato (immobiliare della Silicon Valley), Elon Musk (Tesla e SpaceX), Joshua Harris (Apollo Global Management) e Rocco Commisso (Mediacom e proprietario della Fiorentina).