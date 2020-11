URUGUAY, Focolaio Nazionale: Ministero contro l'AUF

Nella Nazionale dell'Uruguay raggiunge quota sedici il numero dei positivi, tra cui c'è il giocatore del Cagliari Godin, unico degli uruguaiani chiamati in Nazionale. Un vero e proprio focolaio che ha fatto arrabbiare il Ministero della Salute Pubblica (MSP) che ha citato l'Associazione calcistica urguguaiana (AUF) per non aver rispettato i protocolli da tempo approvati dal Governo del paese per il contenimento dell’epidemia. A confermarlo, sul proprio profilo Twitter, il ministro della sanità pubblica appunto, Daniel Salinas.

AUF fue citada por MSP Fiscalización por su responsabilidad en el cumplimiento de protocolo aprobado oportunamente. — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) November 20, 2020