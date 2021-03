UNDER18, Vittoria per 4-3 sul Genoa: poker di Andrej

Bella vittoria degli Under 18 guidati da mister Buso che oggi pomeriggio hanno battuto per 4-3 il Genoa fra le mura amiche del Bozzi. Ospiti subito in vantaggio grazie alla rete di Sahli al 4', poi pareggio viola grazie al rigore trasformato all'8' da Andrej che poi nella ripresa si scatena siglando altre tre reti, una al 56' , una al 79' ed una all'81' (per i rossoblu in rete Amtic e Vassallo). Un risultato importante che consente alla Fiorentina di raggiungere 13 punti in classifica.