UNDER 19, Il ct Bollini convoca tre viola

Alberto Bollini, è recentemente entrato a far parte del Club Italia in qualità di nuovo allenatore della Nazionale Under 19. Il tecnico Azzurro ha compiuto oggi il suo primo atto ufficiale convocando 24 giocatori per un raduno a Cormons che inizierà domenica 11 e si concluderà mercoledì 14 agosto con l’amichevole contro i pari età della Slovenia ad Ajdovscina (ore 18), cittadina poco oltre la frontiera, distante da Gorizia circa 30 km.

Tra i 24 convocati la new entry di Caleb Okoli Memeh, il roccioso centrale dell’Atalanta, nato a Vicenza da genitori nigeriani, che non poco ha contribuito alla conquista degli orobici dello scudetto del campionato Primavera. Il giocatore si era messo in evidenza questo inverno nel Torneo dei Gironi, triangolare di selezione per le Nazionali giovanili che ogni anno si tiene a Coverciano.

Questo raduno rientra nel programma di preparazione alla prima fase di qualificazione dell’Europeo di categoria che si giocherà in Italia dal 13 al 19 novembre prossimi. Gli Azzurrini fanno parte del gruppo 6 insieme a Slovacchia, Cipro e Malta.

Lista dei Convocati

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo);

Difensori: Nicolo’Armini (Lazio), Giorgio Brogni (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Caleb Okoli Memeh (Atalanta), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Fabio Ponsi (Fiorentina), Francesco Semeraro (Roma);

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Nicolo’ Fagioli (Juventus), Davide Ghislandi (Atalanta), Freddi Greco Jean (Torino), Emmanuel Gybuaa (Atalanta), Giuseppe Leone (Juventus), Daniel Maldini (Milan), Samuele Ricci (Empoli), Rovella Nicolo’ (Genoa);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Pietro Rovaglia (Chievo Verona), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).

Staff: Capo Delegazione: Evaristo Beccalossi; Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi

Allenatore: Alberto Bollini; Assistente Allenatore: Giovanni Valenti; Segretario: Aldo Blessich; Preparatore Atletico: Vito Azzone; Preparatore Portieri: Graziano Vinti; Medico: Emanuele Fabrizi; Fisioterapista: Giuseppe Galli.