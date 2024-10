ULTRAS, Lotito: "Consenso o legalità? Si scelga la legalità"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Non conosco i fatti, non posso esprimere giudizi in merito. Posso solo assumere una posizione chiara, come fatto sempre da quando sono presidente della Lazio. Bisogna scegliere tra la legalita' e il consenso, e per i club e' assolutamente obbligatorio scegliere la legalità": lo ha detto, ai microfoni di Sky, Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, prima della partita di Europa League col Nizza, rispondendo a una domanda sull'inchiesta milanese sugli ultras' di Inter e Milan.

"La legalita' comporta l'allontanamento di tutti quei soggetti che usano il calcio come fonte di profitto - ha aggiunto Lotito - Ci sono tutta una serie di attivita' illegali nelle curve, che portano allo svilimento dei valori sportivi e a problemi di sicurezza e ordine pubblico. Me ne faccio anche promotore, bisogna emanare apposite norme che lo impediscano" (ANSA).