UFFICIALE, Sergio Oliveira in prestito alla Roma

La Roma si rinforza nuovamente: dopo essersi assicurata Ainsley Maitland-Niles, la società giallorossa acquista un altro giocatore in prestito nel mercato di gennaio. Si tratta di Sergio Oliveira, centrocampista del Porto che in estate era stato vicino alla Fiorentina. Il club dei Friedkin ha comunicato il colpo di mercato con un messaggio sul sito ed un Tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto dal Porto di Sergio Oliveira, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo. Il 29enne è cresciuto nel settore giovanile del Porto e ha preso parte con la nazionale portoghese agli Europei disputati nella scorsa estate. Durante la sua permanenza al Porto Oliveira ha conquistato sei trofei. In carriera ha giocato anche con Beira-Mar, Penafiel e Pacos de Ferreira oltre ad aver avuto tre esperienze all'estero, in Belgio con il Mechelen, in Francia con il Nantes e in Grecia con il PAOK. Oliveira è un centrocampista in grado di contribuire sia alla fase difensiva, sia a quella offensiva. Alla Roma indosserà la maglia numero 27. Benvenuto alla Roma, Sergio!"