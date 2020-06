UFFICIALE, Rinnovo fino al 2022 per Tatiana Bonetti

Ufficiale: Tatiana Bonetti sarà una giocatrice della Fiorentina Women's almeno fino al 2022. La notizia arriva direttamente dal club viola tramite un comunicato. Eccolo qui di seguito.

"Tatiana Bonetti vestirà la maglia viola per le prossime due stagioni.

L’attaccante classe ‘91 ha rinnovato il suo accordo con la Fiorentina fino al 2022. La sua avventura con i colori viola inizia nel 2016, quando conquista la vittoria in Campionato e in Coppa Italia contribuendo con 32 centri complessivi (21 goal in Serie A e 11 in Coppa Italia). In seguito la fantasista di Vigevano ha alzato un'altra Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con la nostra squadra, confermando le sue qualità da top player nel panorama nazionale.

In questa stagione 2019/2020 Tatiana ha cambiato ancora marcia regalandoci spettacolo e fantasia che hanno raggiunto il picco con la tripletta all’Inter nel giorno del suo compleanno. Convocata dal CT della Nazionale, ha partecipato al Torneo dell'Algarve dove le Azzurre hanno raggiunto la finale, non disputata a causa della pandemia. Tatiana oltre all’istinto del goal si è distinta per il suo contributo alla squadra, con gli assist per le compagne e la sua voglia di migliorarsi sempre. La sua ultima, spettacolare rete contro il Milan nei Quarti di Coppa Italia è un gioiello da rivedere.

Ad oggi la carriera complessiva di Tatiana conta un Europeo U19, 2 scudetti, 4 Coppe Italia e 1 SuperCoppa. Da oggi, avremo altri due anni insieme per arricchire questo palmares".