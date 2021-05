UFFICIALE, Rasmussen al Vitesse per un altro anno

Jacob Rasmussen rimarrà al Vitesse anche la prossima stagione. Il difensore centrale sarà in prestito dalla Fiorentina per un altro anno. Lo comunica il club olandese tramite il porpiro canale ufficiale. Il giocatore si è reputato soddisfatto: “Il Vitesse ha superato le mie aspettative in tutto. Le strutture, la visione del calcio, ma soprattutto le persone dentro e intorno al club. Tutto è perfetto per concentrarsi completamente sui risultati. Raggiungere il calcio europeo è una giusta ricompensa. Questo era il mio obiettivo quando sono arrivato qui. Ho anche detto che volevo prendere posto nella difesa. Insieme ai miei compagni di squadra, siamo orgogliosi delle reti inviolate ottenute. Farò tutto il possibile per eguagliare almeno queste prestazioni l'anno prossimo".