UFFICIALE, Rafa Marin è un nuovo giocatore del Napoli

In attesa dell'ufficialità di Alessandro Buongiorno, il Napoli attraverso i propri profili social ha ufficializzato l'ingaggio di Rafa Marin, difensore classe 2002 del Real Madrid. Il club partenopeo lo acquista a titolo definitivo, ma il Real Madrid si è mantenuto un diritto di recompra.

