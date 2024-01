UFFICIALE, Ngonge ora è un giocatore del Napoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancava solo l'ufficialità per Cyril Ngonge -inseguito a lungo dalla Fiorentina nonostante le smentite di ieri del dg Barone - al Napoli. Visite già fatte e valigia pronta per raggiungere insieme a Traorè la squadra a Riyad per la finale di Supercoppa, in queste ore è arrivata dunque la comunicazione del club: "La SSC Napoli ufficializza l'acquisto a titolo definitivo di Cyril Ngonge dal Verona. Il neo attaccante azzurro avrà il numero di maglia 26".