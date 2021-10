UFFICIALE, La Fiesole ha scelto: torna allo stadio

Novità molto importante (e soprattutto attesa) da parte dei gruppi organizzati della Curva Fiesole: come comunicato in questi minuti dallo zoccolo duro del tifo viola con una nota ufficiale via social, alla luce del miglioramento della condizione pandemica e dell'aumento della percentuale della capienza all'interno degli stadi, la Curva riprenderà a seguire dal vivo le partite della Fiorentina, sia in casa che in trasferta. In tal senso torneranno a sventolare sui gradoni del Franchi e dei vari settori ospiti anche i vessilli dei gruppi. Ecco il comunicato: