UFFICIALE, Il Verona ha scelto il tecnico Juric

In attesa di Sarri alla Juve, Di Francesco alla Samp, Andreazzoli al Genoa e Giampaolo al Milan, è il Verona a riempire la casella mancante per le panchine, scegliendo Juric, ex Genoa. Ecco la nota ufficiale del club: "L'Hellas Verona FC comunica di aver affidato a Ivan Jurić la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019/20. L'allenatore croato ha firmato un contratto che lo legherà al club a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2020".