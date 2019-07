UFFICIALE, Graiciar ceduto allo Sparta Praga

Un'altra cessione per la Fiorentina, ad ufficializzarla è lo Sparta Praga che annuncia l'arrivo del sesto giocatore, Martin Graiciar. L'attaccante sarà in prestito per un anno con diritto di riscatto e controriscatto. Questo invece il comunicato viola, in contemporanea:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto all'AC Sparta Praha, a titolo temporaneo, con diritto di acquisto a favore del Club ceco e di riacquisto a favore della Fiorentina, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Martin Graiciar (classe ’99)."