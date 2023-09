UFFICIALE, Gattuso nuovo tecnico del Marsiglia

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mancava solo l'annuncio ed ora è arrivato: il Marsiglia ufficializza così il nuovo allenatore Gennaro Gattuso che nel 2021 fu per pochi giorni (mai formalmente) il tecnico della Fiorentina. Ringhio riparte così dalla Francia. Sul sito ufficiale del club francese arrivano dunque le parole del tecnico: "Sono molto felice e orgoglioso di unirmi all'Olympique de Marseille. Un club e uno stadio, l'Orange Vélodrome, in cui ho avuto l'opportunità di giocare come calciatore, famosi in tutta Europa per la passione e l'entusiasmo che li caratterizzano. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro con il mio nuovo gruppo e affrontare le prossime sfide che ci attendono".