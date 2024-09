UFFICIALE, Depay va in Brasile: firma col Corinthians

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Memphis Depay, uno degli svincolati più illustri, trova finalmente una nuova squadra. Si tratta del Corinthians, per un trasferimento a sorpresa se pensiamo al fatto che l'ex Atletico Madrid, arrivato alla scadenza del contratto coi colchoneros a fine giugno, a inizio estate è stato protagonista con l'Olanda agli Europei in Germania. Depay, per qualche giorno accostato anche alla Fiorentina, ha deciso di dare una sterzata decisa a una carriera da ex predestinato e di riniziare, a 30 anni, dall'altra parte dell'Oceano. L'attaccante olandese ha firmato un contratto fino al 2026 con il club brasiliano. Di seguito il comunicato ufficiale, arrivato nella notte italiana tra lunedì e martedì:

"Questo lunedì (09), lo Sport Club Corinthians Paulista ha accettato di ingaggiare l'attaccante olandese Memphis Depay. A 30 anni l'atleta arriva al Timão con un contratto valido fino al 31 dicembre 2026. Formatosi nelle giovanili del PSV Eindhoven, dall'Olanda, è arrivato in prima squadra nel 2012. Due anni dopo, ha partecipato alla Coppa del Mondo FIFA in Brasile e ha anche segnato uno dei gol vincenti per la sua squadra contro il Cile, nel Neo Quimica Arena. Ha giocato per Manchester United-ING, Lione-FRA, Barcellona-ESP e Atlético de Madrid-ESP, club per cui ha giocato la scorsa stagione. Per l'Olanda sono state giocate 98 partite e sono stati segnati 46 gol".