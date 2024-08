UFFICIALE, Darboe in prestito dalla Roma al Frosinone

FirenzeViola.it

Darboe è ufficialmente un giocatore del Frosinone per la prossima stagione, arrivato in prestito dalla Roma fino a giugno. Ecco la nota del club: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AS Roma per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Ebrima Darboe. Il centrocampista classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2025".