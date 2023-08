UFFICIALE, Cerofolini al Frosinone: firma fino al 2026

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Frosinone si assicura un'alternativa credibile a Turati in vista della stagione del ritorno in Serie A. Michele Cerofolini passa ufficialmente ai gialloazzurri a titolo definitivo, ecco il comunicato ufficiale: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva ACF Fiorentina per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Michele Cerofolini. Il portiere classe 1999 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2026".